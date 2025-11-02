Сили безпілотних систем уразили п'ять електропідстанцій на території Росії
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Сили безпілотних систем атакували п'ять електропідстанцій на території Росії протягом ночі 2 листопада. Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр).
Зокрема, дронами було атаковане місто Грязі Липецької області – підстанція на 500 кв. Інші атаковані регіони Мадяр не розкрив. Сукупна потужність атакованих підстанцій становить 5066 МВА (мегавольт-ампер).
Одна з атак була проведена сумісними зусиллями з Силами спецоперацій.
"Гарно попрацювали інші сили глибинного ураження по болотяних наливайках та інших стратегічних обʼєктах, про що шириться мережею й оприлюднить після дорозвідки Генштаб ЗСУ", – зазначив командувач СБС.
- 26 жовтня Мадяр заявив про операцію "Дамба" в Бєлгородській області, підтвердивши атаки по ній. Через пошкодження шлюзу позиції росіян почало підтоплювати.
- 31 жовтня стало відомо, що ЗСУ вдарили "Нептунами" по Орловській ТЕЦ і підстанції "Новобрянська" в Брянській області.
