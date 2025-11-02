Сили безпілотних систем уразили п'ять електропідстанцій на території Росії

Підстанція у Липецькій області (скриншот карти)

Сили безпілотних систем атакували п'ять електропідстанцій на території Росії протягом ночі 2 листопада. Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр).

Зокрема, дронами було атаковане місто Грязі Липецької області – підстанція на 500 кв. Інші атаковані регіони Мадяр не розкрив. Сукупна потужність атакованих підстанцій становить 5066 МВА (мегавольт-ампер).

Одна з атак була проведена сумісними зусиллями з Силами спецоперацій.

"Гарно попрацювали інші сили глибинного ураження по болотяних наливайках та інших стратегічних обʼєктах, про що шириться мережею й оприлюднить після дорозвідки Генштаб ЗСУ", – зазначив командувач СБС.