Мадяр заявив про операцію "Дамба" в Бєлгородській області. Позиції росіян підтоплює

Оператори дронів СБС ударили по Бєлгородській дамбі, внаслідок чого прорвало шлюз і відходить вода

Бєлгородська дамба нібито після вибухів (Фото: ресурси пропагандистів)

У Бєлгородській області Росії поскаржилися на прорив дамби після дводенної атаки та загрозу затоплення позицій підрозділів 6-ї армії РФ. Командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді заявив, що удар завдали оператори дронів.

Вода після удару впала на 100 см.

"Візит нанесено птахами 1-го окремого Центру Сил безпілотних систем (трансформований 14 полк СБС). Операція отримала назву "Дамба, ну ти тримайся, якщо що!", але, як видно з [російської] дорозвідки, дамба трохи попсута", – написав він.

Першу атаку було нібито здійснено 24 жовтня, про пошкодження греблі водосховища наступного дня заявив губернатор області В'ячеслав Гладков. Він запропонував жителям населених пунктів Безлюдівка, Нова Таволжанка та Шебекіно евакуюватися до Бєлгорода, оскільки, за його словами, існував ризик їх підтоплення.

Російський Телеграм-канал ASTRA заявив, що дамба серйозно пошкоджена, через що вода відходить від берега – за ніч відійшла на кілька метрів. Стверджується, що в районі села Графівка і нижче руслом Сіверського Дінця вода затопила бліндажі російських солдатів.

26 жовтня пропагандистські канали заявили про нібито ще один удар по дамбі, внаслідок чого було пошкоджено шлюз і дамбу прорвало. Затоплення нібито загрожує позиціям підрозділів 6 армії Росії, 44 армійського корпусу, 128, 116, 68 та 136 бригад.

Офіційно влада Бєлгородської області або Росії не повідомляла про повторний удар і ризик затоплення. За версіями пропагандистів, ударів по дамбі було завдано нібито ракетами HIMARS і дронами.

16 армійський корпус Збройних Сил України повідомив, що через прорив Бєлгородської дамби в окупантів ускладнилася ситуація на Вовчанському напрямку. Значно ускладнюється ворожа логістика, а підрозділи, які не встигли переправитися через Сіверський Донець, виявилися фактично відрізаними від основних сил.

Нібито пошкоджена Бєлгородська дамба (Фото: ресурси пропагандистів)