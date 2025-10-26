Мадяр заявил об операции "Дамба" в Белгородской области. Позиции россиян подтапливает

Операторы дронов СБС ударили по Белгородской дамбе, в результате чего прорвало шлюз и отходит вода

Белгородская дамба якобы после взрывов (Фото: ресурсы пропагандистов)

В Белгородской области России пожаловались на прорыв дамбы после двухдневной атаки и угрозу затопления позиций подразделений 6-й армии РФ. Командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Броуди заявил, что удар был нанесен операторами дронов.

Вода после удара упала на 100 см.

"Визит нанесен птицами 1-го отдельного Центра Сил беспилотных систем (трансформированный 14-й полк СБС). Операция получила название "Дамба, ну ты держись, если что!", но, как видно из [российской] доразведки, дамба немного испортилась", – написал он.

Первая атака была якобы совершена 24 октября, о повреждении плотины водохранилища на следующий день заявил губернатор области Вячеслав Гладков. Он предложил жителям населенных пунктов Безлюдовка, Новая Таволжанка и Шебекино эвакуироваться в Белгород, так как, по его словам, существовал риск их подтопления.

Российский Телеграм-канал ASTRA заявил, что дамба серьезно повреждена, из-за чего вода отходит от берега – за ночь отошла на несколько метров. Утверждается, что в районе села Графовка и ниже по руслу Северского Донца вода затопила блиндажи российских солдат.

26 октября пропагандистские каналы заявили о якобы еще одном ударе по дамбе, в результате чего был поврежден шлюз и дамбу прорвало. Затопление якобы грозит позициям подразделений 6-й армии России, 44-го армейского корпуса, 128-й, 116-й, 68-й и 136-й бригад.

Официально власти Белгородской области или России не сообщали о повторном ударе и риске затопления. По версиям пропагандистов, удары по дамбе были нанесены якобы ракетами HIMARS и дронами.

16-й армейский корпус Вооруженный Сил Украины сообщил, что из-за прорыва Белгородской дамбы у оккупантов осложнилась ситуация на Волчанском направлении. Значительно усложняется вражеская логистика, а подразделения, которые не успели переправиться через Северский Донец, оказались фактически отрезанными от основных сил.

Якобы поврежденная Белгородская дамба (Фото: ресурсы пропагандистов)