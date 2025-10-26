Мадяр заявил об операции "Дамба" в Белгородской области. Позиции россиян подтапливает
В Белгородской области России пожаловались на прорыв дамбы после двухдневной атаки и угрозу затопления позиций подразделений 6-й армии РФ. Командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Броуди заявил, что удар был нанесен операторами дронов.
Вода после удара упала на 100 см.
"Визит нанесен птицами 1-го отдельного Центра Сил беспилотных систем (трансформированный 14-й полк СБС). Операция получила название "Дамба, ну ты держись, если что!", но, как видно из [российской] доразведки, дамба немного испортилась", – написал он.
Первая атака была якобы совершена 24 октября, о повреждении плотины водохранилища на следующий день заявил губернатор области Вячеслав Гладков. Он предложил жителям населенных пунктов Безлюдовка, Новая Таволжанка и Шебекино эвакуироваться в Белгород, так как, по его словам, существовал риск их подтопления.
Российский Телеграм-канал ASTRA заявил, что дамба серьезно повреждена, из-за чего вода отходит от берега – за ночь отошла на несколько метров. Утверждается, что в районе села Графовка и ниже по руслу Северского Донца вода затопила блиндажи российских солдат.
26 октября пропагандистские каналы заявили о якобы еще одном ударе по дамбе, в результате чего был поврежден шлюз и дамбу прорвало. Затопление якобы грозит позициям подразделений 6-й армии России, 44-го армейского корпуса, 128-й, 116-й, 68-й и 136-й бригад.
Официально власти Белгородской области или России не сообщали о повторном ударе и риске затопления. По версиям пропагандистов, удары по дамбе были нанесены якобы ракетами HIMARS и дронами.
16-й армейский корпус Вооруженный Сил Украины сообщил, что из-за прорыва Белгородской дамбы у оккупантов осложнилась ситуация на Волчанском направлении. Значительно усложняется вражеская логистика, а подразделения, которые не успели переправиться через Северский Донец, оказались фактически отрезанными от основных сил.
- 11 октября в Белгороде были слышны взрывы и возникли проблемы со светом после ракетной атаки. Губернатор же заявил о "возгорании мусора".
- 23 октября Силы обороны поразили Рязанский НПЗ и склад боеприпасов под Белгородом. После атаки, по информации Reuters, Рязанский НПЗ экстренно остановил работу установки.
