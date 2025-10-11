У Бєлгороді РФ було чути вибухи та виникли проблеми зі світлом після ракетної атаки – відео
Ввечері 11 жовтня у російському Бєлгороді було чути вибухи на тлі ракетної небезпеки, після чого з'явились проблеми з електропостачанням.
Ракетна небезпека на території Бєлгородської області тривала з 18:57 до 19:06.
Місцевий губернатор В'ячеслав Гладков згодом заявив, що над Бєлгородом та районом нібито спрацювала російська протиповітряна оборона.
Традиційно, російський чиновник заявив про збиття ракет, а причиною пожежі у місті назвав буцімто займання сміття унаслідок падіння уламків. Також він написав про вибиті вікна, посічення даху та фасаду у комерційному приміщенні й пошкодження двох автівок в Бєлгороді.
Однак вже о 19:47 Гладков заявив, що після обстрілу можливі "короткочасні віялові відключення електроенергії".
Мер Бєлгорода Валентин Демідов написав, що у місті обмежили роботу зовнішнього освітлення, нібито щоб "знизити навантаження на енергооб'єкти та ефективно розподіляти електрику між споживачами".
Один з місцевих каналів писав, що під удар потрапила теплоелектроцентраль "Луч".
"У Бєлгороді страждає від ударів ТЕЦ, пишуть росіяни. Все через [російського диктатора] Путіна", – написав керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.
Тим часом у соцмережах ширяться відео, як стверджується, з вибухами під час атаки та відключеннями світла після неї (на записі є нецензурна лайка, 18+).
- Увечері 28 вересня у Бєлгороді також лунали вибухи після оголошення ракетної небезпеки, виникли проблеми з електро- і водопостачанням.
- Ввечері 5 жовтня у Бєлгороді на тлі ракетної загрози було чути вибухи, а після цього виникли проблеми з електропостачанням – губернатор підтвердив пошкодження енергетики.
- Наступного дня у місті знову виникли перебої зі світлом після ракетного удару. Попередньо, 5 та 6 жовтня у Бєлгороді було атаковано ТЕЦ "Луч".
- Атаки по Бєлгороду відбуваються на тлі масованих російських ударів по українській енергетиці.
Коментарі (0)