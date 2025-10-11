У Бєлгороді РФ було чути вибухи та виникли проблеми зі світлом після ракетної атаки – відео

Губернатор Бєлгородської області заявляв про нібито займання сміття, а згодом написав про можливі "короткочасні віялові відключення електроенергії"

Вечірній Бєлгород (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Ввечері 11 жовтня у російському Бєлгороді було чути вибухи на тлі ракетної небезпеки, після чого з'явились проблеми з електропостачанням.

Ракетна небезпека на території Бєлгородської області тривала з 18:57 до 19:06.

Місцевий губернатор В'ячеслав Гладков згодом заявив, що над Бєлгородом та районом нібито спрацювала російська протиповітряна оборона.

Традиційно, російський чиновник заявив про збиття ракет, а причиною пожежі у місті назвав буцімто займання сміття унаслідок падіння уламків. Також він написав про вибиті вікна, посічення даху та фасаду у комерційному приміщенні й пошкодження двох автівок в Бєлгороді.

Однак вже о 19:47 Гладков заявив, що після обстрілу можливі "короткочасні віялові відключення електроенергії".

Мер Бєлгорода Валентин Демідов написав, що у місті обмежили роботу зовнішнього освітлення, нібито щоб "знизити навантаження на енергооб'єкти та ефективно розподіляти електрику між споживачами".

Один з місцевих каналів писав, що під удар потрапила теплоелектроцентраль "Луч".

"У Бєлгороді страждає від ударів ТЕЦ, пишуть росіяни. Все через [російського диктатора] Путіна", – написав керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.

Тим часом у соцмережах ширяться відео, як стверджується, з вибухами під час атаки та відключеннями світла після неї (на записі є нецензурна лайка, 18+).