У Бєлгороді поскаржилися на ракетну атаку. У місті знову проблеми з електрикою

У місті могла бути повторно атакована ракетами ТЕЦ "Луч" після удару 5 жовтня, але місцева влада мовчить

Атака по Бєлгороду (Фото: ресурси окупантів)

У російському Бєлгороді вдень 6 жовтня знову виникли перебої зі світлом. За попередніми даними, було атаковано теплоелектроцентраль "Луч", але місцева влада про це мовчить.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що обласний центр нібито зазнав ракетного удару, через що "на низці вулиць – проблеми з електрикою". Наслідки нібито уточнюють, але він промовчав про те, що могла бути атакована електропідстанція.

Тим часом російський антикремлівський телеграм-канал Astra повідомив, що знову було атаковано підстанцію "Луч", а точніше, один з її енергоблоків. У тому районі виднівся чорний дим. Вона ж була атакована ввечері 5 жовтня.

Жителі Бєлгородської області скаржаться, що в Рокитянському і Борисівському районах, а також у Яковлевському окрузі частково відсутнє світло. У самому Бєлгороді також скаржаться на перебої зі світлом, не працюють світлофори. Станом на ранок 6 жовтня внаслідок атак без світла були 5400 абонентів.