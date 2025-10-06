В Белгороде пожаловались на ракетную атаку. В городе снова проблемы с электричеством

В городе могла быть повторно атакована ракетами ТЭЦ "Луч" после удара 5 октября, но местные власти молчат

Атака по Белгороду (Фото: ресурсы оккупантов)

В российском Белгороде днем 6 октября снова возникли перебои со светом. По предварительным данным, была атакована теплоэлектроцентраль "Луч", но местные власти об этом молчат.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что областной центр якобы подвергся ракетному удару, из-за чего "на ряде улиц – проблемы с электричеством". Последствия якобы уточняются, но он умолчал о том, что могла быть атакована электроподстанция.

Тем временем российский антикремлевский телеграм-канал Astra сообщил, что вновь была атакована подстанция "Луч", а точнее, один из ее энергоблоков. В том районе виднелся черный дым. Она же была атакована вечером 5 октября.

Жители Белгородской области жалуются, что в Ракитянском и Борисовском районах, а также в Яковлевском округе частично отсутствует свет. В самом Белгороде также жалуются на перебои со светом, не работают светофоры. По состоянию на утро 6 октября в результате атак без света были 5400 абонентов.