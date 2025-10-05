В Белгороде прогремели взрывы, губернатор подтвердил повреждения энергетики – видео, фото
Вечером 5 октября в российском Белгороде на фоне ракетной угрозы были слышны взрывы, а после этого возникли проблемы с электроснабжением. Губернатор российского региона Вячеслав Гладков заявил о повреждении энергетики.
Оккупант заявил, что в Белгороде и районе "недобрый вечер", добавив, что власти РФ пока не понимают, для скольких еще населенных пунктов области он таковым является.
Гладков заявил, что на место прилета выехали аварийные бригады и анонсировал срочное заседание правительства области.
Тем временем в соцсетях распространяются видео и фото, как утверждается, с последствиями атаки.
На записи есть нецензурная лексика, 18+.
- Вечером 28 сентября в Белгороде также раздавались взрывы после объявления ракетной опасности, возникли проблемы с электро- и водоснабжением.
- 5 октября оккупанты совершили очередную массированную атаку по Украине, применив 496 дронов и 53 ракеты. Защитникам удалось сбить или подавить 493 БПЛА и 39 ракет.
- Обладминистрации сообщили, что целью захватчиков стали объекты инфраструктуры в ряде регионов. В частности, во Львовской области из-за атаки РФ погибла семья из четырех человек, в том числе ребенок. Есть пострадавшие.
Комментарии (0)