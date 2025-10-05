В Белгороде прогремели взрывы, губернатор подтвердил повреждения энергетики – видео, фото

Глава региона страны-агрессора заявил о "недобром вечере" для Белгорода и района

Вечерний Белгород (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Вечером 5 октября в российском Белгороде на фоне ракетной угрозы были слышны взрывы, а после этого возникли проблемы с электроснабжением. Губернатор российского региона Вячеслав Гладков заявил о повреждении энергетики.

Оккупант заявил, что в Белгороде и районе "недобрый вечер", добавив, что власти РФ пока не понимают, для скольких еще населенных пунктов области он таковым является.

Гладков заявил, что на место прилета выехали аварийные бригады и анонсировал срочное заседание правительства области.

Тем временем в соцсетях распространяются видео и фото, как утверждается, с последствиями атаки.

На записи есть нецензурная лексика, 18+.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети