Массированная атака 5 октября: РФ била по инфраструктуре в ряде областей, есть погибшие

Во Львовской области жертвами российского дроново-ракетного обстрела стало четыре человека

Львов после атаки (Фото: Telegram-канал Андрея Садового)

Целью россиян во время массированной атаки 5 октября стали объекты инфраструктуры в ряде регионов. Об этом сообщили областные военные администрации.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что в области погибли два человека. Также известно о двух травмированных. На местах работают все профильные службы, уточнил он.

Первый заместитель главы Винницкой ОВА Наталья Заболотная сообщила, что в результате ночной атаки в регионе есть попадание в промышленный гражданский объект.

По предварительной информации, пострадавших нет. Все соответствующие службы работают на месте.

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук заявила, что целью оккупантов были объекты критической инфраструктуры.

По предварительным данным, пострадавших нет. В одной из общин области в результате атаки частично поврежден дом.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец написал, что в регионе работали силы противовоздушной обороны. Они обезвредили 13 российских БпЛА. Травмированных нет.

В то же время в Черкасском районе в результате падения дрона повреждены линии электропередач. Часть абонентов без света. Работают аварийные бригады.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил, что областной центр атаковали "шахеды". Есть попадание в одно из предприятий. На месте пожар. Также оккупанты попали по энергообъекту. Поэтому в одном из районов города введены аварийные отключения света.

Также под ударом беспилотников оказался Нежинский район. Поврежден дом. Россияне ударили по одному из предприятий – произошел пожар. Возгорание ликвидировали.

В Семеновской общине из-за удара дроном повреждено админздание.

Чаус добавил, что в регионе продолжают действовать графики почасового отключения света. Энергетики работают над тем, чтобы снизить ограничения.

ДОПОЛНЕНО В 10:24. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что во Львовской области погибли четыре человека. Еще четверо получили ранения.

Оккупанты более пяти часов терроризировали область комбинированными ударами. Поврежден ряд объектов, в том числе дома.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС