Массированная российская атака на Львов: в городе перебои со светом, возникли пожары

Подтвержденной информации об опасных выбросах в результате обстрела Львова пока нет, заявил Андрей Садовый

Львов (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Рано утром в воскресенье, 5 октября, россияне массированно атаковали Львов ракетами и дронами, в результате обстрелов в некоторых районах есть перебои со светом. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"Часть Львова без света. Известно о Рясном и Левандовке. Выясняем детали", – написал он.

Впоследствии Садовый добавил, что пока нет подтвержденной информации об опасных выбросах, но призвал закрыть окна и оставаться в безопасном месте.

"После российских обстрелов в городе продолжается несколько пожаров, поэтому важно обезопасить себя от возможных вредных испарений и дыма. После завершения тревоги не спешите выходить на улицу. Соответствующие службы уже работают", – подчеркнул он.

По состоянию на 08:11 в городе раздаются взрывы и сохраняется воздушная тревога, передает корреспондентка LIGA.net.

ДОПОЛНЕНО В 08:40. Садовый добавил, что во Львове горит индустриальный парк Sparrow. Предварительно, пострадавших нет. Это гражданский объект, без какого-либо милитарного компонента.

ДОПОЛНЕНО В 09:15. Садовый сообщил, что во Львове отбой воздушной тревоги. Все службы работают на местах.

Общественный транспорт начинает выходить на рейсы. Возможны незначительные задержки.

Фото: Telegram-канал Андрея Садового