Масована російська атака на Львів: у місті перебої зі світлом, виникли пожежі

Підтвердженої інформації про небезпечні викиди внаслідок обстрілу Львова наразі немає, заявив Андрій Садовий

Львів (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Рано-вранці в неділю, 5 жовтня, росіяни масовано атакували Львів ракетами й дронами, унаслідок обстрілу в деяких районах є перебої зі світлом. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"Частина Львова без світла. Відомо про Рясне та Левандівку. З’ясовуємо деталі", – написав він.

Згодом Садовий додав, що поки немає підтвердженої інформації про небезпечні викиди, але закликав закрити вікна і залишатися в безпечному місці.

"Після російських обстрілів у місті триває кілька пожеж, тож важливо оберегти себе від можливих шкідливих випарів та диму. Після завершення тривоги не поспішайте виходити на вулицю. Відповідні служби вже працюють", – наголосив він.

Станом на 08:11 у місті лунають вибухи та зберігається повітряна тривога, передає кореспондентка LIGA.net.

ДОПОВНЕНО О 08:40. Садовий додав, що у Львові горить індустріальний парк Sparrow. Попередньо, постраждалих немає. Це цивільний об’єкт, без будь-якої мілітарної компоненти.

ДОПОВНЕНО О 09:15. Садовий повідомив, що у Львові відбій повітряної тривоги. Всі служби працюють на місцях.

Громадський транспорт починає виходити на рейси. Можливі незначні затримки.

Фото: Telegram-канал Андрія Садового