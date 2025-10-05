Россия массированно атакует Украину ракетами и дронами. Польша подняла авиацию

В Запорожье в результате комбинированной атаки в ночь на 5 октября погибла женщина

Последствия в Запорожье (Фото: Запорожская ОВА)

В ночь на воскресенье, 5 октября, Россия осуществляет очередную массированную атаку на Украину беспилотниками и ракетами воздушного и морского базирования. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

По информации военных, с вечера субботы оккупанты запустили БпЛА с разных направлений. В 03:34 ВС сообщили о пусках "Калибров" из акватории Черного моря.

В 04:25 состоялись пуски крылатых ракет бортами Ту-95 в районе Энгельса Саратовской области. А в 06:02 зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка".

По состоянию на утро известно о первых последствиях атаки в Запорожье. Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, ночью россияне нанесли около 10 ударов по областному центру "шахедами" и управляемыми авиабомбами. В некоторых районах перебои со светом и водой.

В результате комбинированного удара по Запорожью одна женщина погибла, написал Федоров. По последним данным, еще девять человек получили ранения.

Разрушениям подверглись многоэтажки, частные дома, сгорели автомобили. Выбиты окна, повреждены дворы, перебои со светом и водоснабжением.

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА

Также серия мощных взрывов прогремела во Львове, передает корреспондентка LIGA.net. Мэр города Андрей Садовый сообщил о работе противовоздушной обороны и призвал находиться в безопасных местах.

Впоследствии он уточнил, что из-за массированной атаки общественный транспорт во Львове пока не выезжает на маршруты.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что в ночь на 5 октября Россия снова нанесла удары по объектам, расположенным на территории Украины.

Для обеспечения безопасности польского воздушного пространства Оперативное командование активировало все необходимые процедуры. Польские и союзные самолеты интенсивно действуют в воздушном пространстве страны, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли наивысшего уровня готовности.

"Оперативное командование Вооруженных сил Польши следит за текущей ситуацией, а подчиненные ему силы и средства остаются полностью готовыми к немедленному реагированию", — говорится в сообщении.

ДОПОЛНЕНО В 07:20. Федоров сообщил, что более 73 000 абонентов обесточены в результате ночной атаки на Запорожье. Без света более 67 000 абонентов областного центра и более 6000 – Запорожского района.

Энергетики уже приступили к работе по восстановлению, плановый срок завершения – к концу суток.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото с последствиями.