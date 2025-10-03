Россия запустила 35 ракет и сотни дронов: била по газотранспортной инфраструктуре Украины

Во время новой массированной атаки России зафиксировано попадание 18 ракет и 78 дронов

"Искандер-К" (Иллюстративнео фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 3 октября Россия устроила массированную ракетно-дроновую атаку, запустив по Украине 416 средств воздушного нападения. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Государство-агрессор запустило 381 дрон и 35 ракет: семь баллистических "Искандер-М"/KN-23, 21 крылатую ракету "Искандер-К" и семь управляемых авиаракет Х-59/69.

Основное направление удара – объекты критической инфраструктуры (энергетического сектора) в Харьковской и Полтавской областях.

Также в результате ночной атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Одесская и Киевская области.

По состоянию на 10:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 320 воздушных целей: 303 дрона, 12 ракет "Искандер-К", пять Х-59/69.

Зафиксировано попадание 18 ракет и 78 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на шести локациях.

ДОПОЛНЕНО В 10:50. Минэнерго уточнило, что РФ ударила по ряду объектов энергетики в нескольких областях, в том числе по объектам газотранспортной инфраструктуры.

На местах работают спасатели и энергетики, чтобы ликвидировать последствия и стабилизировать ситуацию.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Полтавской области спасатели попали под повторный ракетный удар при ликвидации последствий обстрелов. Поврежден пожарный автомобиль. Обошлось без пострадавших.

В области повреждены объекты энергетической инфраструктуры, промышленные предприятия и частные дома. В нескольких общинах выбиты окна, повреждены кровли и линии электропередач.