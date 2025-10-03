Россияне атаковали ферму дронами в Харьковской области: убито 13 000 свиней – фото

Из-за вражеской атаки загорелись восемь помещений, где содержали животных

Уцелевшие животные (Фото: ГСЧС)

В Харьковской области россияне атаковали дронами сельхозпредприятие, где содержались свиньи. В результате этого погибли 13 000 животных, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Атакованное сельхозпредприятие расположено в Нововодолажской общине Харьковского района Харьковской области. В результате ударов дронами возник масштабный пожар на площади 13 600 кв. м: горели восемь зданий для содержания свиней.

Животные погибли, также пострадал сотрудник предприятия. На месте работали 32 спасателя и девять единиц пожарной техники.

Фото: ГСЧС

