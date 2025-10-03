Россияне атаковали ферму дронами в Харьковской области: убито 13 000 свиней – фото
В Харьковской области россияне атаковали дронами сельхозпредприятие, где содержались свиньи. В результате этого погибли 13 000 животных, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Атакованное сельхозпредприятие расположено в Нововодолажской общине Харьковского района Харьковской области. В результате ударов дронами возник масштабный пожар на площади 13 600 кв. м: горели восемь зданий для содержания свиней.
Животные погибли, также пострадал сотрудник предприятия. На месте работали 32 спасателя и девять единиц пожарной техники.
- В апреле неподалеку россияне убили коров – в результате атаки "шахедами" по селу Мокрая Ракитная погибли не менее ста коров.
- В июле дроны России повредили железнодорожный вокзал в Днепропетровской области и убили скот на ферме – погибло около 20 голов крупного рогатого скота.
