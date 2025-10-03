Росіяни атакували ферму дронами у Харківській області: вбито 13 000 свиней – фото
У Харківській області росіяни атакували дронами сільгосппідприємство, де утримувалися свині. Внаслідок цього загинули 13 000 тварин, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Атаковане сільгосппідприємство розташоване у Нововодолазькій громаді Харківського району Харківської області. Внаслідок ударів дронами виникла масштабна пожежа на площі 13 600 кв. м: горіли вісім будівель для утримання свиней.
Тварини загинули, також постраждав співробітник підприємства. На місці працювали 32 рятувальники та дев'ять одиниць пожежної техніки.
- У квітні неподалік росіяни вбили корів – внаслідок атаки "шахедами" по селу Мокра Рокитна загинули не менш як сто тварин.
- У липні дрони Росії пошкодили залізничний вокзал на Дніпропетровщині й вбили велику рогату худобу на фермі – загинуло близько 20 голів.
