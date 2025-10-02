У Киева есть силы отвечать на атаки РФ. Может появиться "еще кое-что" – Зеленский

Начальник Генштаба: Чем сложнее РФ будет на фронте, тем чаще будет бить по гражданской инфраструктуре

Владимир Зеленский (Фото: EPA/IDA MARIE ODGAARD)

У Украины еще год назад не было возможности отвечать на атаки России по гражданской инфраструктуре, но теперь враг чувствует эти "мощные ответы". Вскоре может появиться возможность атаковать врага не только оружием собственного производства, сообщил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Дании.

Он отметил, что Украина первой никогда не атаковала объекты гражданской инфраструктуры России, только отвечала ударами на удары. Однако еще год назад возможностей пропорционально отвечать на российские удары не было. По всей стране были блэкауты и другие последствия.

"Теперь мы можем отвечать, и они чувствуют наши мощные ответы. Нам нужно немного больше финансирования", – отметил Зеленский.

Он напомнил, что во время обстрелов Россия сейчас использует 500-600 дронов в день, Украина же запускает 100-150 БпЛА. Однако Киев имеет достаточно возможностей для атак, вопрос пока в финансировании.

"Путем увеличения финансирования мы сможем выйти на аналогичные показатели по дальнобойным дронам. Тогда у жителей России будет больше вопросов к своим лидерам и это важно", – сказал президент.

Также Зеленский отметил, что до сих пор Украина использовала для ударов по РФ только собственное дальнобойное оружие. После встречи с президентом США Дональдом Трампом, возможно, "появится кое-что еще".