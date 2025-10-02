В Чернигове свет по графику, школы и садики – на дистанционке. Это последствия атаки РФ
В Чернигове по состоянию на 2 октября не работает большинство городских котельных облтеплоэнерго и введены графики отключений электроэнергии. Это последствия атаки России на энергетические объекты в Славутиче в Киевской области 2 октября, сообщили в Черниговском городском совете.
2 октября было перезапущено шесть котельных в районах, где удалось возобновить электроснабжение. В других районах работы еще продолжаются. Где работают котельные, там у жителей есть горячая вода.
Также в Чернигове введены графики отключений электроэнергии. По состоянию на 15:00 ситуация ухудшилась: даже с учетом введенных ограничений сети перегружены. В городе вынуждены ввести дополнительные отключения, чтобы не допустить обесточивания 100% абонентов.
"Это означает, что время пребывания со светом сократится абсолютно у всех абонентов. Кроме того, будет отключаться и часть потребителей, которые в ГПО не заведены", – отметили в горсовете.
Местный водоканал работает над тем, чтобы система водоснабжения и водоотвода функционировала непрерывно, привлекаются альтернативные источники энергии. Однако есть временные неудобства, особенно для жителей многоэтажек: при отключениях света не будут работать повышающие насосные станции, и вода выше пятого этажа не будет подаваться. Горожанам советуют сделать запасы питьевой воды.
Медицинские учреждения города работают в штатном режиме. Учебные заведения временно переведены на дистанционное обучение: школы – до конца этой недели, детсады – только 3 октября.
Для экономии электроэнергии более недели назад было принято решение не включать уличное освещение. Благодаря альтернативным источникам питания в городе работает часть светофоров и система оповещения. Электрический транспорт работает в обычном режиме.
Владельцев бизнеса и предприятия просят выключать уличное освещение в темное время суток, а с 3 октября вносятся изменения в работу троллейбусного маршрута №11.
- Около 16:00 2 октября Россия ударила по энергообъекту в Славутиче дронами, из-за чего без света осталась и Черниговская область. В Славутиче возникли пожары.
- После этого ситуация в сети стала мегакритической, ввели графики отключений света в Славутиче и Черниговской области – три часа со светом и шесть без него. На ЧАЭС произошел блэкаут.
- Президент сообщил, что блэкаут на ЧАЭС длился более трех часов и россияне не могли не знать, какие последствия будут после их удара.
