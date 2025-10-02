В Чернигове свет по графику, школы и садики – на дистанционке. Это последствия атаки РФ

Отключение света (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В Чернигове по состоянию на 2 октября не работает большинство городских котельных облтеплоэнерго и введены графики отключений электроэнергии. Это последствия атаки России на энергетические объекты в Славутиче в Киевской области 2 октября, сообщили в Черниговском городском совете.

2 октября было перезапущено шесть котельных в районах, где удалось возобновить электроснабжение. В других районах работы еще продолжаются. Где работают котельные, там у жителей есть горячая вода.

Также в Чернигове введены графики отключений электроэнергии. По состоянию на 15:00 ситуация ухудшилась: даже с учетом введенных ограничений сети перегружены. В городе вынуждены ввести дополнительные отключения, чтобы не допустить обесточивания 100% абонентов.

"Это означает, что время пребывания со светом сократится абсолютно у всех абонентов. Кроме того, будет отключаться и часть потребителей, которые в ГПО не заведены", – отметили в горсовете.

Местный водоканал работает над тем, чтобы система водоснабжения и водоотвода функционировала непрерывно, привлекаются альтернативные источники энергии. Однако есть временные неудобства, особенно для жителей многоэтажек: при отключениях света не будут работать повышающие насосные станции, и вода выше пятого этажа не будет подаваться. Горожанам советуют сделать запасы питьевой воды.

Медицинские учреждения города работают в штатном режиме. Учебные заведения временно переведены на дистанционное обучение: школы – до конца этой недели, детсады – только 3 октября.

Для экономии электроэнергии более недели назад было принято решение не включать уличное освещение. Благодаря альтернативным источникам питания в городе работает часть светофоров и система оповещения. Электрический транспорт работает в обычном режиме.

Владельцев бизнеса и предприятия просят выключать уличное освещение в темное время суток, а с 3 октября вносятся изменения в работу троллейбусного маршрута №11.