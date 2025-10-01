Последствия удара по Славутичу: веерные отключения в Черниговской области, блэкаут на ЧАЭС

Ситуация в энергосети мегакритическая, свет будет подаваться по графику 3/6: три часа со светом, шесть – без

Чернобыльская АЭС (Фото: facebook.com/ChornobylNPP)

В Черниговской области и Славутиче Киевской области ввели график почасовых отключений света вследствие российского обстрела энергообъектов вечером 1 октября. Об этом сообщило Черниговоблэнерго.

В результате массированного удара около 16:00 были поражены важные энергетические объекты, что повлекло аварию в сети. Без света сразу остались 307 000 потребителей в нескольких районах области.

Имеющейся в энергосистеме мощности недостаточно, чтобы запитать сразу всех, поэтому с 20:00 вводятся графики почасового отключения света. Задействованы будут сразу четыре очереди.

"Принцип, по которому он будет применяться: три часа через шесть (три часа со светом и шесть часов без света). Учитывайте: в графике отдельно отмечено время на переподключение – в этот период электроэнергия будет отключаться и включаться", – отметили специалисты.

Это временное решение на период проведения восстановительных работ на поврежденных объектах, которые будут продолжаться круглосуточно, но с учетом ситуации с безопасностью.

Минэнерго сообщило, что из-за обстрела энергообъекта в Славутиче Чернобыльская атомная электростанция оказалась в блэкауте. Специалисты проводят работы по восстановлению электроснабжения.

"В результате скачков напряжения без электроснабжения оказался Новый безопасный конфайнмент, который является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращает выброс радиоактивных материалов в окружающую среду", – сообщили в ведомстве.

Председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что ситуация находится на контроле правительства. Учреждения социальной сферы, больницы и объекты ЖКХ региона переходят на генераторы, топливо есть. В Чернигове запустят больше автобусов, возможны изменения в движении.

Полиция обеспечивает усиленное дежурство в населенных пунктах, где отсутствует электричество. Предприятия водоснабжения задействуют альтернативные источники для работы оборудования, а где не хватит мощностей – будет организован подвоз питьевой воды.

Также Чаус напомнил, что операторы мобильной связи в регионе действуют в соответствии с алгоритмами, которые наработаны именно для таких случаев.

"Враг коварный. Ситуация как сегодня – такое развитие мы не исключали. Все службы перешли на формат работы, который уже отработан", – подчеркнул он.