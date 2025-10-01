Наслідки удару по Славутичу: віялові відключення в Чернігівській області, блекаут на ЧАЕС

Ситуація в енергомережі мегакритична, світло буде подаватися за графіком 3/6: три години зі світлом, шість – без

Чорнобильська АЕС (Фото: facebook.com/ChornobylNPP)

У Чернігівській області та Славутичі Київської області ввели графік погодинних відключень світла наслідок російського обстрілу енергооб'єктів ввечері 1 жовтня. Про це повідомило Чернігівобленерго.

Внаслідок масованого удару близько 16:00 були уражені важливі енергетичні об’єкти, що спричинило аварію в мережі. Без світла одразу залишилися 307 000 споживачів у кількох районах області.

Наявної в енергосистемі потужності недостатньо, щоб заживити одразу всіх, тому з 20:00 вводяться графіки погодинного відключення світла. Задіяні будуть одразу чотири черги.

"Принцип, за яким він застосовуватиметься: три години через шість (три години зі світлом і шість годин без світла). Враховуйте: у графіку окремо відмічений час на перепідключення – у цей період електроенергія буде відключатися і вмикатися", – зазначили фахівці.

Це тимчасове рішення на період проведення відновлювальних робіт на пошкоджених об’єктах, які триватимуть цілодобово, але з урахуванням безпекової ситуації.

Міненерго повідомило, що через обстріл енергооб'єкта в Славутичі Чорнобильська атомна електростанція опинилася в блекауті. Фахівці проводять роботи з відновлення електропостачання.

"Внаслідок стрибків напруги без електропостачання опинився Новий безпечний конфайнмент, який є ключовим об'єктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля", – повідомили в відомстві.

Голова Чернігівської обласної військово адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив, що ситуація перебуває на контролі уряду. Заклади соціальної сфери, лікарні та обʼєкти ЖКГ регіону переходять на генератори, паливо є. В Чернігові запустять більше автобусів, можливі зміни в русі.

Поліція забезпечує посилене чергування в населених пунктах, де відсутня електрика. Підприємства водопостачання задіюють альтернативні джерела для роботи обладнання, а де не вистачить потужностей – буде організоване підвезення питної води.

Також Чаус нагадав, що оператори мобільного звʼязку в регіоні діють відповідно до алгоритмів, які напрацьовані саме для таких випадків.

"Ворог підступний. Ситуація як сьогодні – такий розвиток ми не виключали. Всі служби перейшли на формат роботи, який вже відпрацьований", – наголосив він.