У Чернігові світло за графіком, школи та садочки – на дистанційці. Це наслідки атаки РФ

Відключення світла (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У Чернігові станом на 2 жовтня не працює більшість міських котелень облтеплоенерго та запроваджені графіки відключень електроенергії. Це наслідки атаки Росії на енергетичні об’єкти у Славутичі Київської області 2 жовтня, повідомили в Чернігівській міській раді.

2 жовтня було перезапущено шість котелень у районах, де вдалося відновити електропостачання. В інших районах роботи ще тривають. Де працюють котельні, там у мешканців є гаряча вода.

Також у Чернігові запроваджені графіки відключень електроенергії. Станом на 15:00 ситуація погіршилась: навіть з урахуванням введених обмежень мережі перевантажені. В місті вимушені впровадити додаткові відключення, щоб не допустити знеструмлення 100% абонентів.

"Це означає, що час перебування зі світлом скоротиться абсолютно у всіх абонентів. Крім того, відключатиметься і частина тих споживачів, які у ГПВ не заведені", – зазначили в міськраді.

Місцевий водоканал працює над тим, щоб система водопостачання та водовідведення функціонувала безперервно, залучаються альтернативні джерела енергії. Однак є тимчасові незручності, особливо для мешканців багатоповерхівок: під час відключень світла не працюватимуть підвищувальні насосні станції, і вода вище п'ятого поверху не подаватиметься. Містянам радять зробити запаси питної води.

Медичні заклади міста працюють у штатному режимі. Заклади освіти тимчасово переведені на дистанційне навчання: школи – до кінця цього тижня, дитсадки – тільки 3 жовтня.

Для економії електроенергії понад тиждень тому було ухвалено рішення не вмикати вуличне освітлення. Завдяки альтернативним джерелам живлення у місті працює частина світлофорів та система оповіщення. Електричний транспорт працює у звичайному режимі.

Власників бізнесу та підприємства просять вимикати вуличне освітлення в темну пору доби, а з 3 жовтня вносяться зміни в роботу тролейбусного маршруту №11.