Блекаут на ЧАЕС тривав понад три години. Славутич досі без світла – РФ запустила понад 20 дронів

В Славутичі супермаркети перетворили на пункти незламності, вони працюватимуть цілодобово. Світла немає, але є вода і зв'язок

Супермаркети у Славутичі стали пунктами незламності (Фото: https://t.me/Mykola_Kalashnyk)

Блекаут на Чорнобильській атомній електростанції тривав понад три години внаслідок російського удару по енергетичній підстанції у Славутичі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, без світла перебували нове укриття, яке убезпечує навколишнє середовище від залишків четвертого енергоблока та радіоактивних уламків і пилу. Також йдеться про сховище для відпрацьованого ядерного палива, де зберігається 80% усього такого відпрацьованого палива, що було накопичене за час функціонування АЕС, загальною вагою понад 3250 тонн.

Президент вважає, що ворог не міг не знати про наслідки свого удару.

"Росіяни не могли не знати, що удар по обʼєктах у Славутичі матиме такі наслідки для Чорнобиля. І це був цілеспрямований удар, у якому вони застосували понад 20 дронів – за попередньою оцінкою, російсько-іранських "шахедів". Частину цих дронів вдалося збити, але удар був організований саме хвилею дронів, щоб ускладнити захист обʼєкта", – повідомив він.

Також до Славутича прибув голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. У місті додатково залучені поліцейські з Київської та Чернігівської областей для забезпечення порядку.

Місто залишається без централізованого електропостачання, однак водопостачання вже вдалося відновити. Ведуться невідкладні роботи з підключення міста до резервних джерел. Життєво важливі об’єкти забезпечені генераторами та продовжують функціонувати.

У Славутичі працюють п'ять супермаркетів, які перевели у цілодобовий режим – вони виконують функцію пунктів незламності. Також функціонують 10 повноцінних пунктів незламності, де є тепло, чай, їжа та електрика.

До ранку 2 жовтня запрацюють 10 наметів ДСНС, де буде все необхідне, а також підключення до Starlink для стабільного інтернету. Наразі залучені по дві виїзні бригади від операторів "Київстар", Vodafone та Lifecell для стабільної роботи мобільного зв’язку,

"Якість мереж постійно моніториться — зв’язок у місті є. Додатково провели нараду з місцевими провайдерами швидкісного інтернету. Завдяки генераторам на ключових вузлах зв’язок працює стабільно, резерв є", – зазначив Калашник.