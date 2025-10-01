Блэкаут на ЧАЭС длился более трех часов. Славутич еще без света – РФ ударила свыше 20 БпЛА

В Славутиче супермаркеты превратили в пункты несокрушимости, они будут работать круглосуточно. Света нет, но есть вода и связь

Супермаркеты в Славутиче стали пунктами несокрушимости (Фото: https://t.me/Mykola_Kalashnyk)

Блэкаут на Чернобыльской атомной электростанции длился более трех часов в результате российского удара по энергетической подстанции в Славутиче. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, без света находились новое укрытие, которое защищает окружающую среду от остатков четвертого энергоблока и радиоактивных обломков и пыли. Также речь идет о хранилище для отработанного ядерного топлива, где хранится 80% всего такого отработанного топлива, которое было накоплено за время функционирования АЭС, общим весом более 3250 тонн.

Президент считает, что враг не мог не знать о последствиях своего удара.

"Россияне не могли не знать, что удар по объектам в Славутиче будет иметь такие последствия для Чернобыля. И это был целенаправленный удар, в котором они применили более 20 дронов – по предварительной оценке, российско-иранских "шахедов". Часть этих дронов удалось сбить, но удар был организован именно волной дронов, чтобы усложнить защиту объекта", – сообщил он.

Также в Славутич прибыл председатель Киевской областной военной администрации Николай Калашник. В городе дополнительно привлечены полицейские из Киевской и Черниговской областей для обеспечения порядка.

Город остается без централизованного электроснабжения, однако водоснабжение уже удалось восстановить. Ведутся неотложные работы по подключению города к резервным источникам. Жизненно важные объекты обеспечены генераторами и продолжают функционировать.

В Славутиче работают пять супермаркетов, которые перевели в круглосуточный режим – они выполняют функцию пунктов несокрушимости. Также функционируют 10 полноценных пунктов несокрушимости, где есть тепло, чай, еда и электричество.

До утра 2 октября заработают 10 палаток ГСЧС, где будет все необходимое, а также подключение к Starlink для стабильного интернета. Сейчас привлечены по две выездные бригады от операторов "Киевстар", Vodafone и Lifecell для стабильной работы мобильной связи,

"Качество сетей постоянно мониторится – связь в городе есть. Дополнительно провели совещание с местными провайдерами скоростного интернета. Благодаря генераторам на ключевых узлах связь работает стабильно, резерв есть", – отметил Калашник.