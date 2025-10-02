У Києва є сили відповідати на атаки РФ по інфраструктурі. Може з'явитися "ще дещо" – Зеленський

Начальник Генштабу: Що складніше РФ буде на фронті, то частіше битиме по цивільній інфраструктурі

Володимир Зеленський (Фото: EPA/IDA MARIE ODGAARD)

В України ще рік тому не було можливості відповідати на атаки Росії по цивільній інфраструктурі, але тепер ворог відчуває ці "потужні відповіді". Незабаром може з'явитися можливість атакувати ворога не тільки зброєю власного виробництва, повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністеркою Данії.

Він наголосив, що Україна першою ніколи не атакувала об'єкти цивільної інфраструктури Росії, лише відповідала ударами на удари. Однак ще рік тому спроможностей пропорційно відповідати на російські удари не було. По всій країні були блекаути та інші наслідки.

"Тепер ми можемо відповідати, і вони відчувають наші потужні відповіді. Нам потрібно трохи більше фінансування", – зазначив Зеленський.

Він нагадав, що під час обстрілів Росія наразі використовує 500-600 дронів на день, Україна ж запускає 100-150 БпЛА. Однак Київ має достатньо спроможностей для атак, питання наразі у фінансуванні.

"Шляхом збільшення фінансування ми зможемо вийти на аналогічні показники по далекобійних дронах. Тоді у мешканців Росії буде більше питань до своїх лідерів і це важливо", – сказав президент.

Також Зеленський наголосив, що до сьогодні Україна використовувала для ударів по РФ лише власну далекобійну зброю. Після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, можливо, "з’явиться дещо ще".