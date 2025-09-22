Начальник Генштабу: Що складніше РФ буде на фронті, то частіше битиме по цивільній інфраструктурі

Андрій Гнатов (Фото: Геншта ЗСУ)

Що складніше Росії буде досягати успіху на фронті, то частіші будуть атаки по цивільному населенню України. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив начальник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов.

"Що складніше ворогу буде досягати якогось успіху на фронті, то більше він буде уражати цивільну інфраструктуру, намагаючись у такий спосіб примусити до потрібних йому рішень", – сказав генерал-лейтенант.

Він також зазначив, що російський диктатор Володимир Путін не зупинявся перед терором населення власної країни. Тому залишається перспектива масштабування терору проти цивільних українців та тилу.

На уточнювальне запитання стосовно того, чи є сенс українцям готуватися до "важкої осені", начальник Генштабу відповів, що прогнозів давати не візьметься. Але наголосив, що росіяни будуть і надалі намагатися уразити ті об'єкти, від яких залежить життєдіяльність усіх сегментів країни.