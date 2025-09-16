"Путін про це не знає". Зеленський повідомив про зрив майже трьох наступів РФ, попереду ще два

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українським захисникам вдалося зірвати два російські наступи на фронті, днями стане відомо про долю ще одного. Водночас восени також очікуються дві операції окупантів, розповів глава держави в інтерв'ю британському телеканалу Sky News.

"На мій погляд, ми дуже вчасно спрацювали. Зірвали три [наступальні] операції: дві повністю зірвали... І третя, я думаю, що, якщо чесно, день-два – і ми зрозуміємо, що вони [росіяни] зазнали великих втрат і в них нічого не вийшло. Але мені потрібно ще одну-дві доби, щоби про це сказати публічно: тому що наші хлопці там діють на одному напрямку. Важливі дії зараз", – повідомив Зеленський.

За словами президента, окупанти готуються до проведення ще двох наступальних операцій восени.

"Я вважаю, що у росіян все гірше пішло, ніж вони очікували. Я б так сказав: у них все набагато гірше, ніж вони [диктатору РФ] Путіну доповідали. А Путін про це не знає. Думаю, не усвідомлює. Але, безумовно, є ж графіки, є у нього доповіді – в якийсь момент він все це побачить", – підсумував глава держави.