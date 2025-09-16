"Путин об этом не знает". Зеленский сообщил о срыве почти трех наступлений РФ, впереди два

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинским защитникам удалось сорвать два российских наступления на фронте, на днях станет известно о судьбе еще одного. В то же время осенью также ожидаются две операции оккупантов, рассказал глава государства в интервью британскому телеканалу Sky News.

"На мой взгляд, мы очень вовремя сработали. Сорвали три [наступательные] операции: две полностью сорвали... И третья, я думаю, что, если честно, день-два – и мы поймем, что они [россияне] понесли большие потери и у них ничего не получилось. Но мне нужно еще одни-двое суток, чтобы об этом сказать публично: потому что наши ребята там действуют на одном направлении. Важные действия сейчас", – сообщил Зеленский.

По словам президента, оккупанты готовятся к проведению еще двух наступательных операций осенью.

"Я считаю, что у россиян все хуже пошло, чем они ожидали. Я бы так сказал: у них все гораздо хуже, чем они [диктатору РФ] Путину докладывали. А Путин об этом не знает. Думаю, не осознает. Но, безусловно, есть же графики, есть у него доклады – в какой-то момент он все это увидит", – подытожил глава государства.