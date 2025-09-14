Украинские войска продолжают двигаться в сторону границы в Сумской области – Зеленский
Украинские защитники имеют успехи в вытеснении россиян в Сумской области, сообщил президент Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении.
"Есть хорошие результаты в пограничье Сумщины. Наши подразделения продолжают продвигаться в сторону государственной границы Украины. Спасибо воинам 225-го отдельного штурмового полка и 71-й егерской бригады", – отметил президент.
Ранее украинский OSINT-проект Deepstate сообщил, что военным из 225 полка удалось отбросить россиян вблизи Новоконстантиновки и Константиновки на Сумщине.
"Благодаря удачному планированию и организации наступательных действий на отрезке, бойцы 225 ОШП вытеснили врага с укрепленных участков на Сумщине", – рассказали аналитики.
На этом направлении защитники освободили 6,57 километров квадратных (на скриншоте ниже – обведено синим пунктиром и заштриховано тем же цветом). Изменения на карте Deepstate происходят с задержкой.
- 12 сентября президент Зеленский сообщил, что российское наступление на Сумы было полностью сорвано Силами обороны.
