Украинские войска продолжают двигаться в сторону границы в Сумской области – Зеленский

Глава государства сообщил о "хороших результатах в приграничье Сумщины"

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украинские защитники имеют успехи в вытеснении россиян в Сумской области, сообщил президент Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении.

"Есть хорошие результаты в пограничье Сумщины. Наши подразделения продолжают продвигаться в сторону государственной границы Украины. Спасибо воинам 225-го отдельного штурмового полка и 71-й егерской бригады", – отметил президент.

Ранее украинский OSINT-проект Deepstate сообщил, что военным из 225 полка удалось отбросить россиян вблизи Новоконстантиновки и Константиновки на Сумщине.

"Благодаря удачному планированию и организации наступательных действий на отрезке, бойцы 225 ОШП вытеснили врага с укрепленных участков на Сумщине", – рассказали аналитики.

На этом направлении защитники освободили 6,57 километров квадратных (на скриншоте ниже – обведено синим пунктиром и заштриховано тем же цветом). Изменения на карте Deepstate происходят с задержкой.

Карта: Deepstate (белая отметка, обведенная красным – Новоконстантиновка)

Карта: Deepstate