Зеленский: Украина полностью сорвала наступление России на Сумы

Бои в приграничье еще продолжаются, но группировка РФ "потеряла наступательные возможности в результате понесенных потерь", отметил глава государства

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что российское наступление на Сумы было полностью сорвано Силами обороны. Такое заявление глава государства сделал после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на заседании Ставки.

"Есть результаты в Сумской области: по состоянию на сегодня можем констатировать, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана нашими силами", – рассказал глава государства.

По его словам, бои в приграничье Сумской области еще продолжаются, но российская группировка на этом направлении "потеряла наступательные возможности в результате понесенных потерь".

"Продолжаем также активно противодействовать российской штурмовой активности в Донецкой области и Запорожье. Благодарен всем нашим солдатам, сержантам и офицерам, которые выполняют боевые задачи на соответствующих направлениях и наносят ощутимые потери россиянам", – добавил президент.

Украинский аналитический проект Deepstate фиксирует ситуацию в области так: оккупанты контролируют 210,46 км кв. на севере Сумской области, а также небольшие участки по 0,67 км кв. и 3,11 км кв.

Последний раз изменение линии фронта на этом направлении эксперты фиксировали 5 сентября, когда россияне оккупировали 6,84 км кв. в селе Юнаковка (на скриншоте ниже обведено пунктиром и заштриховано). Deepstate показывает последнее продвижение украинских защитников 23 августа; по данным аналитиков, в целом Силы обороны освободили в области 13,88 км кв. Изменения на карте этого проекта происходят с задержкой.

Карта: Deepstate