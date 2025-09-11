Потребности в эвакуации Сум нет, переселенцы из области переезжают в город – и.о. мэра

Сумы (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Сейчас нет необходимости в проведении эвакуации жителей Сум, а переселенцы приграничных громад переезжают в областной центр. Об этом в интервью LIGA.net рассказал и.о. городского главы Артем Кобзарь.

"Я считаю, что нет [нет необходимости], наоборот, приграничные громады переезжают в город, и сейчас уже более 37 000 перемещенных лиц. Например, [если] в 2022 году можно было однокомнатную квартиру снять за 2500 грн, то сегодня в несколько раз это выросло, из-за того что огромный спрос", – заявил чиновник.

В то же время он рассказал: если потребность в полной эвакуации будет, то ее можно будет осуществить по железной дороге, а также автобусами, полученными под эту цель, и электротранспортом.

"И также еще едут автобусы для этого. Чтобы подготовиться, обслуживать их, потому что автобусы, к сожалению, которые нам предоставляют, с огромным пробегом, и надо их ремонтировать, ставить их в строй", – добавил и.о. мэра Сум.