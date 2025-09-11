Россия ударила дронами по учебному заведению в Сумах: возник пожар
В ночь на 11 сентября Россия ударила дронами по Сумах, повреждены здания учебного заведения и транспорт учреждения. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
По его словам, основной удар пришелся не на жилой сектор. На месте попадания возник пожар.
Атака произошла около 01:50 в Заречном районе, в городе прогремели два взрыва, сообщил городской голова Артем Кобзарь. Дроны попали непосредственно по одному из учебных заведений города.
Кроме этого, по предварительным данным, в трех многоэтажных жилых домах повреждены окна из-за взрывов.
Информация о погибших или раненых не поступала. На месте работали соответствующие службы.
- Из-за атаки по Сумах 4 сентября в городе были перебои со светом – враг бил по энергообъектам.
- 7 сентября россияне ударили дроном по центру Сум, в результате чего были пострадавшие, повреждена обладминистрация.
