Росія вдарила дронами по навчальному закладу в Сумах: виникла пожежа – фото
У ніч проти 11 вересня Росія вдарила дронами по Сумах, пошкоджені будівлі навчального закладу та транспорт установи. Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
За його словами, основний удар прийшовся не на житловий сектор. На місці влучання виникла пожежа.
Атака сталася близько 01:50 у Зарічному районі, в місті пролунали два вибухи, повідомив міський голова Артем Кобзар. Дрони влучили безпосередньо по одному з навчальних закладів міста.
Окрім цього, за попередніми даними, у трьох багатоповерхових житлових будинках пошкоджені вікна через вибухи.
Інформація про загиблих чи поранених не надходила.
За інформацією рятувальників, будівлі навчального закладу значно пошкоджені та частково зруйновані. В одній з них виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.
- Через атаку по Сумах 4 вересня в місті були перебої зі світлом – ворог бив по енергооб'єктах.
- 7 вересня росіяни вдарили дроном по центру Сум, внаслідок чого були постраждалі, пошкоджено обладміністрацію.
