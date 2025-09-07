Росіяни вдарили дроном по центру Сум: є постраждалі, пошкоджено обладміністрацію

Фото: ДСНС

Пообіді у неділю, 7 вересня, окупанти атакували центр Сум – є постраждалі, пошкоджено будівлю обласної адміністрації. Про це повідомив керівник останньої, Олег Григоров.

Станом на вечір відомо про чотирьох постраждалих через російську атаку дроном по площі Незалежності, яка сталася близько 13:30.

"Поранення отримала 60-річна жінка, яка була неподалік від місця влучання. Її доставили до лікарні. Медики обстежують постраждалу [...] Також поранений 13-річний хлопчик, а у його 6-річного брата – стресова реакція після вибуху. Пізніше за допомогою до медиків звернувся 30-річний чоловік. Постраждалих обстежують, медики надають необхідну допомогу", – йдеться у повідомленнях глави військової адміністрації Сумщини.

Він зауважив, що через атаку пошкоджена обладміністрація. Вона розташована на площі Незалежності, у цій же будівлі знаходиться Сумська міська рада.

"Вибуховою хвилею пошкоджено адміністративну будівлю, також виникло загоряння. Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу", – повідомили рятувальники.

Фото: ДСНС

Будівля Сумської обладміністрації вже зазнавала пошкоджень через удари РФ у липні та серпні 2025-го.