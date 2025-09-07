Росіяни вдарили дроном по центру Сум: є постраждалі, пошкоджено обладміністрацію
Пообіді у неділю, 7 вересня, окупанти атакували центр Сум – є постраждалі, пошкоджено будівлю обласної адміністрації. Про це повідомив керівник останньої, Олег Григоров.
Станом на вечір відомо про чотирьох постраждалих через російську атаку дроном по площі Незалежності, яка сталася близько 13:30.
"Поранення отримала 60-річна жінка, яка була неподалік від місця влучання. Її доставили до лікарні. Медики обстежують постраждалу [...] Також поранений 13-річний хлопчик, а у його 6-річного брата – стресова реакція після вибуху. Пізніше за допомогою до медиків звернувся 30-річний чоловік. Постраждалих обстежують, медики надають необхідну допомогу", – йдеться у повідомленнях глави військової адміністрації Сумщини.
Він зауважив, що через атаку пошкоджена обладміністрація. Вона розташована на площі Незалежності, у цій же будівлі знаходиться Сумська міська рада.
"Вибуховою хвилею пошкоджено адміністративну будівлю, також виникло загоряння. Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу", – повідомили рятувальники.
Будівля Сумської обладміністрації вже зазнавала пошкоджень через удари РФ у липні та серпні 2025-го.
- У ніч проти 7 вересня Росія вдарила по Україні 805 дронами та 13 ракетами. Силам ППО вдалося знешкодити 751 ворожу ціль.
- Через атаку у кількох містах є влучання, також були пожежі. Зокрема, у Києві внаслідок збиття російського дрона сталося загоряння в будівлі Кабміну. У столиці відомо про 20 постраждалих та загибель двох людей – жінки та її двомісячного сина. Поліція опублікувала відео з роботою правоохоронців під час атаки.
- Всього в Україні загинуло четверо людей, 44 зазнали поранень через атаку РФ.
Коментарі (0)