Свириденко після удару РФ по Кабміну: Попри терор, будемо працювати – відео, фото

Кабінет міністрів продовжить роботу попри російський терор, а партнерам час діяти у посиленні протиповітряної оборони України та збільшенні санкцій проти Росії. Про це заявила прем'єрка Юлія Свириденко, реагуючи на масовану атаку РФ у ніч на 7 вересня, під час якої постраждала й урядова будівля.

"Вперше з початку повномасштабного вторгнення росіяни поцілили по будівлі Кабміну, де працює вся наша команда. На щастя, ніхто не постраждав. Пожежу погасили. Дякую рятувальникам. Російський терор не зупинить роботу уряду. Руйнування відновимо. Але життя українців не повернути. За цю ніч по всій країні через російський обстріл загинули чотири людини і понад 44 зазнали поранень", – розповіла чиновниця.

За її словами, очевидним є те, що Москва не хоче миру.

Свириденко закликала партнерів України та всі держави світу "перетворити розчарування діями Росії на ефективну допомогу для України – не для урядової будівлі, а для захисту наших людей по всій країні".

"Час діяти. Україні потрібно більше систем ППО для захисту неба та енергетичної інфраструктури, особливо перед наближенням зими. Посильте санкційний тиск на Росію, щоб зменшити ресурси для російської військової машини. Це все реально – можливості у ваших руках", – акцентувала прем'єрка.

На її думку, лише "наша єдність і сильна відповідь зможуть зупинити Росію і принести мир".

