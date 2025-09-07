Свириденко после удара РФ по Кабмину: Несмотря на террор, будем работать – видео, фото

Фото: Facebook / Юлия Свириденко

Кабинет министров продолжит работу несмотря на российский террор, а партнерам пора действовать в усилении противовоздушной обороны Украины и увеличении санкций против России. Об этом заявлял премьер-министр Юлия Свириденко, реагируя на массированную атаку РФ в ночь на 7 сентября, во время которой пострадало и правительственное здание.

"Впервые с начала полномасштабного вторжения россияне попали по зданию Кабмина, где работает вся наша команда. К счастью, никто не пострадал. Пожар потушили. Спасибо спасателям. Российский террор не остановит работу правительства. Разрушения восстановим. Но жизни украинцев не вернуть. За эту ночь по всей стране из-за российского обстрела погибли четыре человека и более 44 получили ранения", – рассказала чиновница.

По ее словам, очевидно, что Москва не хочет мира.

Свириденко призвала партнеров Украины и все государства мира "превратить разочарование действиями России на эффективную помощь для Украины – не для правительственного здания, а для защиты наших людей по всей стране".

"Время действовать. Украине нужно больше систем ПВО для защиты неба и энергетической инфраструктуры, особенно перед приближением зимы. Усильте санкционное давление на Россию, чтобы уменьшить ресурсы для российской военной машины. Это все реально – возможности в ваших руках", – акцентировала премьер.

По ее мнению, только "наше единство и сильный ответ смогут остановить Россию и принести мир".

