Свириденко после удара РФ по Кабмину: Несмотря на террор, будем работать – видео, фото
Кабинет министров продолжит работу несмотря на российский террор, а партнерам пора действовать в усилении противовоздушной обороны Украины и увеличении санкций против России. Об этом заявлял премьер-министр Юлия Свириденко, реагируя на массированную атаку РФ в ночь на 7 сентября, во время которой пострадало и правительственное здание.
"Впервые с начала полномасштабного вторжения россияне попали по зданию Кабмина, где работает вся наша команда. К счастью, никто не пострадал. Пожар потушили. Спасибо спасателям. Российский террор не остановит работу правительства. Разрушения восстановим. Но жизни украинцев не вернуть. За эту ночь по всей стране из-за российского обстрела погибли четыре человека и более 44 получили ранения", – рассказала чиновница.
По ее словам, очевидно, что Москва не хочет мира.
Свириденко призвала партнеров Украины и все государства мира "превратить разочарование действиями России на эффективную помощь для Украины – не для правительственного здания, а для защиты наших людей по всей стране".
"Время действовать. Украине нужно больше систем ПВО для защиты неба и энергетической инфраструктуры, особенно перед приближением зимы. Усильте санкционное давление на Россию, чтобы уменьшить ресурсы для российской военной машины. Это все реально – возможности в ваших руках", – акцентировала премьер.
По ее мнению, только "наше единство и сильный ответ смогут остановить Россию и принести мир".
- В ночь на 7 сентября Россия ударила по Украине 805 дронами и 13 ракетами. Силам ПВО удалось обезвредить 751 вражескую цель.
- В столице известно о 20 пострадавших и гибели двух человек – женщины и ее двухмесячного сына. Полиция опубликовала видео с работой правоохранителей во время атаки.
- Президент Зеленский заявил, что массированный российский обстрел является сознательным преступлением Кремля и затягиванием войны. Впоследствии глава государства провел телефонный разговор с французским коллегой Макроном: политики скоординировали совместные дипломатические усилия, дальнейшие шаги и контакты с партнерами для "обеспечение надлежащего ответа".
