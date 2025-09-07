Полиция опубликовала видео, снятое во время российской атаки на Киев 7 сентября
Патрульная полиция Киева опубликовала видео, снятое во время массированной атаки РФ в ночь на 7 сентября.
На записи показано, как полицейские обследуют дом, в котором из-за атаки загорелся пожар.
"В результате комбинированной атаки, повреждены жилые дома, складские помещения и автомобили. К сожалению, есть травмированные и погибшие. Мы снова всю ночь были рядом и спасали людей от вражеских обстрелов. Рискуя собственной жизнью и здоровьем, мы обеспечивали проезд спецтранспорта, регулировали дорожное движение и эвакуировали граждан в безопасные места", – рассказали правоохранители.
По их данным, спасательные операции продолжаются.
Также, добавили в ведомстве, во время атаки травмы получил один из полицейских: "Экипаж как раз перекрывал движение, как неподалеку от них упала ракета. Механические повреждения получил служебный автомобиль, а патрульного госпитализировали".
Правоохранители призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время атак РФ.
- В ночь на 7 сентября Россия ударила по Украине 805 дронами и 13 ракетами. Силам ПВО удалось обезвредить 751 вражескую цель.
- Из-за атаки в нескольких городах есть попадания, также были пожары. В частности, в Киеве в результате сбивания российского дрона произошло возгорание в здании Кабмина. В столице известно о 20 пострадавших и гибели двух человек – женщины и ее двухмесячного сына.
- Президент Зеленский заявил, что массированный российский обстрел является сознательным преступлением Кремля и затягиванием войны. Впоследствии глава государства имел телефонный разговор с французским коллегой Макроном: политики скоординировали совместные дипломатические усилия, дальнейшие шаги и контакты с партнерами для "обеспечения надлежащего ответа".
