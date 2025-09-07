Патрульная полиция Киева опубликовала видео, снятое во время массированной атаки РФ в ночь на 7 сентября.

На записи показано, как полицейские обследуют дом, в котором из-за атаки загорелся пожар.

"В результате комбинированной атаки, повреждены жилые дома, складские помещения и автомобили. К сожалению, есть травмированные и погибшие. Мы снова всю ночь были рядом и спасали людей от вражеских обстрелов. Рискуя собственной жизнью и здоровьем, мы обеспечивали проезд спецтранспорта, регулировали дорожное движение и эвакуировали граждан в безопасные места", – рассказали правоохранители.

По их данным, спасательные операции продолжаются.

Также, добавили в ведомстве, во время атаки травмы получил один из полицейских: "Экипаж как раз перекрывал движение, как неподалеку от них упала ракета. Механические повреждения получил служебный автомобиль, а патрульного госпитализировали".

Правоохранители призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время атак РФ.