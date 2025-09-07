Зеленский после атаки РФ: Сознательное преступление Кремля и затягивание войны

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

Массированная атака России по Украине в ночь на 7 сентября является сознательным преступлением и затягиванием войны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Глава государства, что в Вашингтоне не раз звучали заявления о возможных санкциях в случае отказа от переговоров. А также отметил необходимость выполнить все договоренности, достигнутые в Париже.

Президент подчеркнул, что Украина рассчитывает на реализацию всех решений, которые касаются усиления противовоздушной обороны. Ведь каждая дополнительная система спасает гражданских "от этих подлых ударов".

"Мир может заставить кремлевских преступников перестать убивать, нужна только политическая воля. Спасибо всем, кто помогает", – подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что по предварительной информации, несколько дронов во время массированной атаки пересекли границу Украины и Беларуси.