Россия запустила по Украине 805 дронов и 13 ракет. Есть попадания на 37 локациях

В результате массированной российской атаки зафиксировано попадание девяти ракет и 56 дронов на 37 локациях

Россия ударила по Украине в ночь на 7 августа 805 дронами и 13 ракетами. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 751 вражескую цель, сообщили в Воздушных силах.

По данным военных, враг в целом выпустил по Украине:

→ 805 дронов различных типов;

→ девять крылатых ракет Искандер-К;

→ четыре баллистические ракеты Искандер-М/KN-23.

По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 751 воздушную цель. Из них 747 дронов различных типов и четыре крылатые ракеты Искандер-К.

Зафиксировано попадание девяти ракет и 56 ударных БпЛА на 37 локациях, падение сбитых (обломки) на восьми локациях.

В ночь на 7 сентября Россия массированно атаковала дронами и ракетами Киев, Кривой Рог и Кременчуг.

В частности, в Киеве российские дроны попали в многоэтажки в Святошинском и Дарницком районах столицы. Там возникли пожары и разрушения.

В результате атаки погибли два человека, среди них младенец. Еще 13 человек получили ранения.

Также в Киеве в результате сбивания российского дрона произошло возгорание в здании Кабмина.

В Кременчуге в результате российской атаки прозвучали десятки взрывов, часть города осталась без электроснабжения.

Также россияне атаковали Одессу. В результате попаданий поврежден многоэтажный жилой дом, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Также возникли возгорания в девятиэтажке, складском здании и авто, поврежден Дворец спорта. Пожары ликвидированы.

Дроны также атаковали инфраструктуру Днепра, сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

В Кривом Роге из-за атаки БпЛА и ракет произошло несколько пожаров, повреждены многоэтажки, предприятие и админздание. Трое мужчин получили ранения.

В Никопольском районе погиб 54-летний мужчина. Еще один местный 64 лет пострадал.

В Полтавской области из-за ночных российских атак повреждённые объекты гражданской инфраструктуры, возникли пожары в производственных помещениях.

Также зафиксированы повреждения транспортной инфраструктуры и аварийное отключение электроснабжения.

