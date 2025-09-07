Россия запустила по Украине 805 дронов и 13 ракет. Есть попадания на 37 локациях
Россия ударила по Украине в ночь на 7 августа 805 дронами и 13 ракетами. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 751 вражескую цель, сообщили в Воздушных силах.
По данным военных, враг в целом выпустил по Украине:
→ 805 дронов различных типов;
→ девять крылатых ракет Искандер-К;
→ четыре баллистические ракеты Искандер-М/KN-23.
По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 751 воздушную цель. Из них 747 дронов различных типов и четыре крылатые ракеты Искандер-К.
Зафиксировано попадание девяти ракет и 56 ударных БпЛА на 37 локациях, падение сбитых (обломки) на восьми локациях.
В ночь на 7 сентября Россия массированно атаковала дронами и ракетами Киев, Кривой Рог и Кременчуг.
В частности, в Киеве российские дроны попали в многоэтажки в Святошинском и Дарницком районах столицы. Там возникли пожары и разрушения.
В результате атаки погибли два человека, среди них младенец. Еще 13 человек получили ранения.
Также в Киеве в результате сбивания российского дрона произошло возгорание в здании Кабмина.
В Кременчуге в результате российской атаки прозвучали десятки взрывов, часть города осталась без электроснабжения.
Также россияне атаковали Одессу. В результате попаданий поврежден многоэтажный жилой дом, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
Также возникли возгорания в девятиэтажке, складском здании и авто, поврежден Дворец спорта. Пожары ликвидированы.
Дроны также атаковали инфраструктуру Днепра, сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
В Кривом Роге из-за атаки БпЛА и ракет произошло несколько пожаров, повреждены многоэтажки, предприятие и админздание. Трое мужчин получили ранения.
В Никопольском районе погиб 54-летний мужчина. Еще один местный 64 лет пострадал.
В Полтавской области из-за ночных российских атак повреждённые объекты гражданской инфраструктуры, возникли пожары в производственных помещениях.
Также зафиксированы повреждения транспортной инфраструктуры и аварийное отключение электроснабжения.
- 2 сентября Россия запустила по Украине 150 дронов, фиксировались попадания на девяти локациях.
- 3 сентября россияне атаковали Украину более 500 БпЛА и 24 ракетами. Силы ПВО смогли сбить 451 цель.
- 5 сентября Россия запустила по Украине 157 дронов и семь ракет, были зафиксированы попадания на 10 локациях. 121 вражеский "шахед" удалось обезвредить ПВО.
