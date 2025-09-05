Россия запустила по Украине 157 дронов и семь ракет: есть попадания

По состоянию на 09:00 в воздухе фиксировался еще один вражеский дрон

Пожар в Днепропетровской области (Фото: ГСЧС)

В ночь на 5 сентября Россия атаковала Украину 157 дронами и семью ракетами. Зафиксированы попадания в нескольких локациях, сообщили в Воздушных силах.

Шесть зенитных управляемых ракет С-300 враг запустил из Курской области, а управляемую авиационную ракету Х-59 – из Воронежской области.

По предварительным данным по состоянию на 09:00 сбит или подавлен 121 вражеский "шахед" и дроны-имитаторы различных типов на севере и востоке страны. Однако есть попадания семи ракет и 35 дронов на 10 локациях. Еще один БпЛА по состоянию на 09:00 находится в воздухе.

В Черниговской области россияне попали по критической инфраструктуре в Новгород-Северской общине, сообщил начальник районной военной администрации Александр Селиверстов. По его словам, предварительно без энергоснабжения часть населенных пунктов района, возникло четыре пожара.

"Критически важные учреждения переводятся на альтернативное электроснабжение. При необходимости будут развернуты пункты несокрушимости", – сообщил он.

Также Россия ударила по предприятию в Днепре, на его территории возник пожар. Над областью было сбито 15 беспилотников.