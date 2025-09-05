Россия ударила по предприятию в Днепре. Возник пожар – фото

По данным главы Днепропетровской ОГА, противовоздушная оборона ликвидировала над областью 15 беспилотников

В ночь на 5 сентября российские войска атаковали дронами Днепр. В результате атаки на территории предприятия вспыхнул пожар, сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, ночью Россия массированно атаковала область беспилотниками. Лысак добавил, что дроном россияне ударили по Покровской громаде в Никопольском районе.

Прошло без пострадавших. В целом противовоздушная оборона ликвидировала над областью 15 беспилотников.

