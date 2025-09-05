Россия ударила по предприятию в Днепре. Возник пожар – фото
В ночь на 5 сентября российские войска атаковали дронами Днепр. В результате атаки на территории предприятия вспыхнул пожар, сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
По его словам, ночью Россия массированно атаковала область беспилотниками. Лысак добавил, что дроном россияне ударили по Покровской громаде в Никопольском районе.
Прошло без пострадавших. В целом противовоздушная оборона ликвидировала над областью 15 беспилотников.
- 29 августа Россия атаковала дронами Днепр. В результате обстрела была повреждена пожарная часть, также ранены двое жителей города.
- 4 сентября россияне ударили ракетой по гуманитарной миссии по разминированию под Черниговом. Сообщалось о двух погибших и пяти раненых.
- В этот же день враг ударил по зданию больницы в Константиновке, убиты два человека недалеко от города.
