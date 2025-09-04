РФ ударила по зданию больницы в Константиновке, убила двух человек неподалеку от города

В начале сентября стало известно о закрытии последнего медучреждения в населенном пункте

Фото: Telegram Вадима Филашкина

Россияне ударили по зданию больницы в Константиновке и убили двух человек в населенном пункте Ильиновка неподалеку от города. Об этом сообщил руководитель обладминстрации Вадим Филашкин.

"Константиновская больница – очередная "военная" мишень российских оккупантов. Сегодня они прицельно сбросили три авиабомбы на больницу, которая до последнего принимала и лечила местных жителей", – написал чиновник.

Он отметил, что удары по гражданской и социальной инфраструктуре являются сознательным выбором россиян и целенаправленными террористическими актами.

Ранее, 2 сентября, из-за ежедневных обстрелов и нехватки врачей прекратила работу Константиновская многопрофильная городская больница интенсивного лечения – последнее медучреждение в городе, сообщила директор учреждения Елена Руденко Суспильному.

Еще три авиабомбы россияне сбросили на Ильиновку – в селе погибли два человека, повреждены пять нежилых зданий, добавил Филашкин.

"Снова и снова подчеркиваю: оставаться в Донецкой области опасно! Эвакуируйтесь своевременно!" – написал глава ОГА, добавив контакты для этого.

Расстояние от Константиновки до линии фронта – около 5,5 километров по прямой, от Ильиновки – ~7 км.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate