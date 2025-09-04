РФ ударила по зданию больницы в Константиновке, убила двух человек неподалеку от города
Россияне ударили по зданию больницы в Константиновке и убили двух человек в населенном пункте Ильиновка неподалеку от города. Об этом сообщил руководитель обладминстрации Вадим Филашкин.
"Константиновская больница – очередная "военная" мишень российских оккупантов. Сегодня они прицельно сбросили три авиабомбы на больницу, которая до последнего принимала и лечила местных жителей", – написал чиновник.
Он отметил, что удары по гражданской и социальной инфраструктуре являются сознательным выбором россиян и целенаправленными террористическими актами.
Ранее, 2 сентября, из-за ежедневных обстрелов и нехватки врачей прекратила работу Константиновская многопрофильная городская больница интенсивного лечения – последнее медучреждение в городе, сообщила директор учреждения Елена Руденко Суспильному.
Еще три авиабомбы россияне сбросили на Ильиновку – в селе погибли два человека, повреждены пять нежилых зданий, добавил Филашкин.
"Снова и снова подчеркиваю: оставаться в Донецкой области опасно! Эвакуируйтесь своевременно!" – написал глава ОГА, добавив контакты для этого.
Расстояние от Константиновки до линии фронта – около 5,5 километров по прямой, от Ильиновки – ~7 км.
- 3 сентября российские войска обстреляли Константиновку из ствольной артиллерии – погибли восемь человек и были ранены шесть гражданских.
- Днем в четверг, 4 сентября, россияне ударили беспилотником по Запорожью, ранив людей.
