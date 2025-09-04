Росіяни вдарили по будівлі лікарні у Костянтинівці, вбили двох людей неподалік від міста

На початку вересня стало відомо про закриття останнього медзакладу у населеному пункті

Фото: Telegram Вадима Філашкіна

Росіяни вдарили по будівлі лікарні у Костянтинівці й убили двох людей у населеному пункті Іллінівка неподалік від міста. Про це повідомив керівник обладмінстрації Вадим Філашкін.

"Костянтинівська лікарня — чергова "військова" мішень російських окупантів. Сьогодні вони прицільно скинули три авіабомби на лікарню, яка до останнього приймала і лікувала місцевих жителів", – написав посадовець.

Він зауважив, що удари по цивільній та соціальній інфраструктурі є свідомим вибором росіян та цілеспрямованими терористичними актами.

Раніше, 2 вересня, через щоденні обстріли та нестачу лікарів припинила роботу Костянтинівська багатопрофільна міська лікарня інтенсивного лікування – останній медзаклад у місті, повідомила директорка установи Олена Руденко Суспільному.

Ще три авіабомби росіяни скинули на Іллінівку – у селі загинуло двоє осіб, пошкоджено п'ять нежитлових будівель, додав Філашкін.

"Знову і знову наголошую: залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно!" – написав глава ОВА, додавши контакти для цього.

Відстань від Костянтинівки до лінії фронту – близько 5,5 кілометрів прямою, від Іллінівки – ~7 км.

Мапа: Deepstate

