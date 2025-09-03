Росія вдарила артилерією по Костянтинівці. Загинуло восьмеро людей, ще шість поранено
3 вересня російські війська обстріляли зі ствольної артилерії Костянтинівку на Донеччині. Внаслідок атаки загинуло восьмеро людей та поранено шестеро цивільних, повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.
Окупанти завдали удару в період з 10:30 до 11:50. Ціллю для росіян став житловий мікрорайон.
В результаті ворожих атак загинули три 46, 72, 74-річні жінки та п’ятеро чоловіків. Також тілесні ушкодження дістали шість жителів. Їх доставлено до лікарні.
Постраждалі перебували за місцем мешкання, на вулиці та в магазині.
У населеному пункті також пошкоджено приватний та багатоквартирні будинки, фасад магазину, торгові павільйони.
Обережно! Фото чутливого характеру!
- 20 серпня росіяни вдарили по ринку у Костянтинівці, вбивши трьох людей і поранивши ще чотирьох.
- 22 серпня Росія завдала серії ударів по Костянтинівці. Внаслідок обстрілу було пошкоджено газопровід і будівлі Укрпошти, також палали будинки.
