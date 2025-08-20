"Свідомо цілили по ринку". Росіяни вбили трьох, поранили чотирьох людей у Костянтинівці

Загарбники запустили по місту вісім ракет зі "Смерчів"

Фото: Telegram Вадима Філашкіна

Через російську атаку по Костянтинівці на Донеччині загинули щонайменше три людини, четверо отримали поранення. Про це повідомив керівник обладміністрації Вадим Філашкін.

Він зазначив, що окупанти запустили по місту із реактивних систем залпового вогню "Смерч" вісім ракет: "Свідомо цілили по ринку".

ДОВІДКА. РСЗВ "Смерч" б'є реактивними 7,6-метровими 800-кілограмовими снарядами калібру 300 мм на дальність 20-70 км (основні боєприпаси) і до 120 км (снаряди 9М542). Це не високоточна зброя: точність ураження цілі в неї – до 0,3% від дальності. РСЗВ "Смерч" б'є реактивними 7,6-метровими 800-кілограмовими снарядами калібру 300 мм на дальність 20-70 км (основні боєприпаси) і до 120 км (снаряди 9М542). Це не високоточна зброя: точність ураження цілі в неї – до 0,3% від дальності.

За даними Філашкіна, окупанти пошкодили 15 торгових павільйонів, вісім приватних будинків, шість багатоповерхівок, крамниця, дві машини та лінію електропередач.

"Вкотре наголошую: залишатися на Донеччині небезпечно! Росіяни навмисне б'ють так, щоб убити та покалічити якнайбільше цивільних. Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь своєчасно!", – підсумував чиновник.

