"Сознательно целились по рынку". РФ убила троих, ранила четырех человек в Константиновке

Захватчики запустили по городу восемь ракет из "Смерчей"

Фото: Telegram Вадима Филашкина

Из-за российской атаки по Константиновке в Донецкой области погибли по меньшей мере три человека, четверо получили ранения. Об этом сообщил руководитель обладминистрации Вадим Филашкин.

Он отметил, что оккупанты запустили по городу из реактивных систем залпового огня "Смерч" восемь ракет: "Сознательно целились по рынку".

СПРАВКА. РСЗО "Смерч" бьет реактивными 7,6-метровыми 800-килограммовыми снарядами калибра 300 мм на дальность 20-70 км (основные боеприпасы) и до 120 км (снаряды 9М542). Это не высокоточное оружие: точность поражения цели у него – до 0,3% от дальности. РСЗО "Смерч" бьет реактивными 7,6-метровыми 800-килограммовыми снарядами калибра 300 мм на дальность 20-70 км (основные боеприпасы) и до 120 км (снаряды 9М542). Это не высокоточное оружие: точность поражения цели у него – до 0,3% от дальности.

По данным Филашкина, оккупанты повредили 15 торговых павильонов, восемь частных домов, шесть многоэтажек, магазин, две машины и линию электропередач.

"Еще раз подчеркиваю: оставаться в Донецкой области опасно! Россияне умышленно бьют так, чтобы убить и покалечить как можно больше гражданских. Не подвергайте себя опасности! Эвакуируйтесь своевременно!", – подытожил чиновник.

