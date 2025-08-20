Оккупанты устроили массированную дроновую атаку на Ахтырку: 12 раненых – фото
В ночь на 20 августа Россия массированно атаковала беспилотниками город Ахтырка Сумской области, в результате чего ранения получили 12 человек. Об этом сообщила Национальная полиция.
Среди пострадавших – двое детей.
Повреждены многоквартирный дом, 13 частных домов, хозяйственная постройка, гараж.
- В ночь на 19 августа, во время переговоров в Вашингтоне, Россия атаковала Украину 270 беспилотниками и 10 ракетами. В частности, россияне массированно ударили по Полтавской области, в результате чего часть людей осталась без света.
