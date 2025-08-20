Оккупанты устроили массированную дроновую атаку на Ахтырку: 12 раненых – фото

Правоохранители утверждают, что очередная российская атака на Сумскую область была направлена против гражданских. Среди пострадавших есть дети

Фото: Нацполиция полиция Украины

В ночь на 20 августа Россия массированно атаковала беспилотниками город Ахтырка Сумской области, в результате чего ранения получили 12 человек. Об этом сообщила Национальная полиция.

Среди пострадавших – двое детей.

Повреждены многоквартирный дом, 13 частных домов, хозяйственная постройка, гараж.