В ночь переговоров в Вашингтоне РФ удвоила количество ракет и БпЛА, запущенных по Украине

В результате российского обстрела есть последствия попадания четырех ракет 40 дронов на 16 локациях

Воздушные силы ВСУ Украины (Фото: t.me/kpszsu)

С вечера 18 августа и в ночь на 19-е, когда в Вашингтоне продолжались переговоры президента Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом и европейскими лидерами, Россия атаковала Украину 270 беспилотниками и 10 ракетами. Это почти вдвое больше, чем предыдущей ночью. Об этом сообщили Воздушные силы.

С 20:00 18 августа российские войска запустили по Украине 270 дронов разных типов, пять баллистических ракет "Искандер-М" и пять крылатых ракет Х-101.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено:

← 230 дронов разных типов;

← две баллистические ракеты "Искандер-М";

← четыре крылатые ракеты Х-101.

В частности, россияне массированно атаковали Полтавскую область, в результате чего часть людей остались без света.

В ночь переговоров Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 16 августа Россия запустила по Украине баллистическую ракету "Искандер-М" и 85 дронов.

В ночь на 17 августа Россия атаковала одной ракетой "Искандер-М" и 60 дронами.

В ночь на 18 августа оккупанты запустили четыре баллистические ракеты "Искандер-М" и 140 дронов.