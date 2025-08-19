У ніч переговорів у Вашингтоні Росія подвоїла кількість ракет і дронів, запущених по Україні

Внаслідок російського обстрілу є наслідки влучання чотирьох ракет 40 дронів на 16 локаціях

Повітряні сили ЗСУ України (Фото: t.me/kpszsu)

З вечора 18 серпня і в ніч проти 19-го, коли у Вашингтоні тривали переговори президента Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом і європейськими лідерами, Росія атакувала Україну 270 безпілотниками та 10 ракетами. Це майже вдвічі більше, ніж попередньої ночі. Про це повідомили Повітряні сили.

З 20:00 18 серпня російські війська запустили по Україні 270 дронів різних типів, пʼять балістичних ракет "Іскандер-М" і пʼять крилатих ракет Х-101.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено:

← 230 дронів різних типів;

← дві балістичні ракети "Іскандер-М";

← чотири крилаті ракети Х-101.

Зокрема, росіяни масовано атакували Полтавську область, внаслідок чого частина людей залишились без світла.

У ніч переговорів Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 16 серпня Росія запустила по Україні балістичну ракету "Іскандер-М" та 85 дронів.

У ніч проти 17 серпня Росія атакувала однієї ракетою "Іскандер-М" та 60 дронами.

У ніч проти 18 серпня окупанти запустили чотири балістичні ракети "Іскандер-М" і 140 дронів.