Росія атакувала Україну чотирма "Іскандерами" та 140 дронами. Є влучання на 25 локаціях

Внаслідок російського обстрілу є влучання на 25 локаціях у шести областях

ППО (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

У ніч проти 18 серпня російські війська атакували Україну чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М" та 140 дронами. Внаслідок ворожого обстрілу є влучання у кількох локаціях, повідомили в Повітряних силах.

Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 88 дронів на півночі, півдні, сході й у центрі країни.

За даними військових, зафіксовано влучання ракет і безпілотників на 25 локаціях на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Одещині та Київщині.

Росіяни вдарили по Харкову двічі – балістикою пізно ввечері 17 серпня і "шахедами" рано-вранці 18-го.

Внаслідок атаки БпЛА загинули п'ятеро людей, серед них підліток і півторарічна дівчинка. За попередніми даними, поранено 20 людей, з них шестеро – діти. З-під завалів вдалося врятувати чоловіка й жінку.

Пізно ввечері 17 серпня Росія також вгатила по Сумах і атакувала "шахедами" Одесу й район.

Зранку 18 серпня окупанти завдали двох ракетних ударів по Запоріжжю. Двоє людей отримали поранення.