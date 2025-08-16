У ніч переговорів на Алясці Росія запустила по Україні "Іскандер" і 85 дронів: є влучання

ППО (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

У ніч на 16 серпня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 85 дронами. Внаслідок обстрілу є влучання 24 дронів на 12 локаціях, повідомили в Повітряних силах.

Російська армія атакувала прифронтові райони Сумщини, Донеччини, Чернігівщини, Дніпропетровщини.

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 61 ворожий дрон на півночі та сході країни.

Військові не повідомили про збиття або влучання "Іскандера", керівники обласних військових адміністрацій наразі ще не повідомляли про наслідки ворожої атаки.

У ніч проти 16 серпня в Алясці відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Однією з основних цілей переговорів була угода про припинення вогню.

ДОПОВНЕНО О 09:30. У Дніпропетровській області внаслідок атаки Росії виникло багато пожеж, повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Окупанти атакували дронами Покровську громаду Синельниківського району. Виникли пожежі на території сільськогосподарських підприємств.

Лисак також зазначив, що росіяни вночі били по Нікополю з артилерії, а також застосували FPV-дрон.