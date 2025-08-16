В ночь переговоров на Аляске Россия запустила по "Искандер" и 85 дронов: есть попадания

ППО (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

В ночь на 16 августа Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 85 дронами. В результате обстрела есть попадание 24 дронов на 12 локациях, сообщили в Воздушных силах.

Российская армия атаковала прифронтовые районы Сумщины, Донетчины, Черниговщины, Днепропетровщины.

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 61 вражеский дрон на севере и востоке страны.

Военные не сообщили о сбивании или попадании "Искандера", руководители областных военных администраций пока еще не сообщали о последствиях вражеской атаки.

В ночь на 16 августа в Аляске состоялась встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Одной из основных целей переговоров было соглашение о прекращении огня.