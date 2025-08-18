Росія двічі вдарила балістикою по Запоріжжю. Кількість постраждалих різко зросла: фото, відео

Фото: Telegram / ivan_fedorov_zp

Зранку 18 серпня Росія завдала двох ракетних ударів по Запоріжжю, внаслідок чого є постраждалі. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

О 08:58 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння, о 09:00 – про швидкісну ціль на Запоріжжя.

О 09:03 Федоров написав про вибухи, о 09:05 – про повторні.

Згодом він повідомив, що росіяни завдали двох ударів по Запоріжжю – прицільно намагаються вдарити по критичній інфраструктурі міста.

Станом на 09:33 чотири людини отримали поранення.

ОНОВЛЕНО О 10:00. Кількість людей, яким знадобилася допомога лікарів, збільшується. Ушпиталено шістьох людей, з них двоє – у важкому стані.

ОНОВЛЕНО О 10:50. Кількість постраждалих різко збільшилась. Спочатку Федоров написав про те, що ушпиталено чоловіка у важкому стані – і постраждалих тепер семеро. А потім кількість зросла одразу до 17.

ОНОВЛЕНО ОБ 11:05. Внаслідок удару зайнялися магазини та зупинка, пошкоджено маршрутку, житлові будинки й цех одного із підприємств міста.

З провалля, утвореного вибухом, поліція та рятувальники витягли людину з опіками. Медики борються за її життя.